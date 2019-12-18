ERC'den Prof. Dr. Güler'e 2 milyon avroluk destek

18.12.2019 13:58 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:58

Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council- ERC), Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Seda Ertaç Güler'in, ekonomi, psikoloji ve nörobilim dallarının kesişiminde yer alan, disiplinler arası bir yaklaşım ile yürüteceği çalışmasını destekleme kararı aldı.



Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2 bin 453 başvurunun yalnızca yüzde 12'si ERC desteklerinden yararlanma hakkı kazandı.



ERC'nin 2 milyon avroluk proje desteğini almaya hak kazanan Güler projesinde, akranların ve sınıf ortamının özelliklerinin bireylerin çocukluktaki tercih ve yaklaşımlarını nasıl etkilediğini anlamayı, bu özellikler üzerinden randomize-kontrollü deneyler yaparak tercih ve yaklaşımların pozitif şekilde değiştirilip değiştirilemeyeceğini incelemeyi amaçlıyor.



Ekonomik açıdan verimsizliğe yol açan cinsiyet farklarını azaltabilecek, mültecilerin eğitime entegrasyonunu artırabilecek ve genel olarak eğitim başarısını yükseltebilecek girişimlerin araştırılacağı proje 5 yıl boyunca ERC tarafından desteklenecek. Hem bilimsel hem de eğitim politikaları açısından öneme sahip olan proje kapsamında, yeni doktora öğrencileri ve doktora sonrası araştırmacılar istihdam edilecek.



En özgün ve yenilikçi bilimsel araştırmalara destek sağlayan, Avrupa'nın bilimsel alanda en prestijli ve tanınmış kurumu olan ERC fonu 2012'den bugüne kadar Türkiye'den 24 prestijli projeye verildi. Bu fonların 14'ü Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından alındı. Şu anda ERC fon desteği alan projelerden 10'u Koç Üniversitesi bünyesinde yürütülüyor. Bu projelerden dördü sosyal bilimler alanında çalışan öğretim üyelerine ait.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, ERC'nin, bilimsel açıdan yenilikçi ve etkisi büyük projeleri fonlayan bir kurum olduğunu belirterek, bu fonu almanın, önerdiği projenin bilimsel açıdan değerini gösterdiğinden kendisi için çok gurur verici olduğunu kaydetti.



Güler, böyle geniş ölçekli saha çalışmaları için ciddi miktarlarda fon gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu destek, yapmak istediğim araştırmaları gerçekleştirebilmeme, 2013'ten beri Türkiye'de eğitimle ilgili yaptığım saha çalışmalarının kapsamını daha da genişletebilmeme olanak sağlayacak. Projenin sonuçları hem bilimsel olarak cevabı bilinmeyen önemli sorulara ışık tutabilecek hem de eğitim politikaları açısından yol gösterici olabilecek. Bunun yanında, deneysel ekonomi ve özellikle nöroekonomi Türkiye'de henüz az sayıda araştırmacının uzmanlaştığı yeni alanlar. ERC projesi kapsamında, yeni doktora öğrencileri ve araştırmacılar yetiştirerek bu alanların ülkemizdeki gelişmesine de katkı sağlayabileceğimi umuyorum."

Kaynak: AA