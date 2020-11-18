Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

18.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:07
Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, bir süredir Kovid-19 tedavisi gören Sofi, bu sabah yaşamını yitirdi.

Erbil Valiliğinden 20 Ekim'de yapılan açıklamada, Sofi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

İlgili Haberler

Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 316 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 94 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi - KIRKLARELİ
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Lüleburgaz Belediyesi Başkan Yardımcısı toprağa verildi - KIRKLARELİ
COVID-19 nedeniyle en az 325 işçi hayatını kaybetti
COVID-19 nedeniyle en az 325 işçi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cevdet Yılmaz Meral Akşener Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Demet Akalın Acun Ilıcalı Öykü Karayel
Spor Cenk Tosun Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Samet Aybaba
Tüm Haberler Kasım Bursa Kabine İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erbil Valisi Sofi, Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 09:10:31. #1.14#
title