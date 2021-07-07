Erbil Valisi Hoşnav, ABD ve koalisyon güçlerinden koruma istedi
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Erbil Valisi Hoşnav, ABD ve koalisyon güçlerinden koruma istedi

Erbil Valisi Hoşnav, ABD ve koalisyon güçlerinden koruma istedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan Uluslararası Erbil Havalimanı'nı hedef alan saldırının ardından Erbil Valisi Ümit Hoşnav, ABD ve koalisyon güçlerinden IKBY'yi korumalarını istedi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde bulunan Uluslararası Erbil Havalimanı'nı hedef alan saldırının ardından Erbil Valisi Ümit Hoşnav, ABD ve koalisyon güçlerinden IKBY'yi korumalarını istedi. ABD Savunma Bakanlığı da saldırıda hasar ve can kaybı olmadığını doğruladı.

IKBY'nin Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Erbil Valisi Ümit Hoşnav'dan açıklama geldi. Vali Hoşnav, "Bu gibi korkak terör saldırısı Erbil'in güvenliğini etkilemez, kent hala güvenli, endişelenecek bir şey yok" dedi. Saldırı hakkında koalisyon güçleri ve Irak hükümetinden soruşturma yapılmasını isteyen Hoşnav, IKBY'de askeri üssü olan ABD ile koalisyon güçlerinden IKBY'yi korumalarını istedi.

Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Maroto ise yaptığı açıklamada, saldırının silahlı insansız hava araçları (SİHA) tarafından saat 23.15 sularında gerçekleştirildiğini, ilk belirlemelere göre can kaybı ya da hasarın olmadığını kaydetti.

PENTAGON: "HASAR VE KAYIP YOK"

Erbil'deki saldırıya yönelik bir açıklama da ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) geldi. Pentagon Sözcüsü Jessica L. McNulty hasar ya da can kaybının olmadığını doğruladı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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