Erbil Uluslararası Maarif Okulunun Kültürel Etkinliğine Yoğun İlgi

Irak'ta Erbil Uluslararası Maarif Okulu öğrencilerinin sergilediği kültürel etkinlik yoğun ilgi gördü.

Erbil Uluslararası Maarif Okulu, eğitim yılının ikinci döneminin tamamlanması nedeniyle düzenlenen kültürel etkinlikte öğrenciler performanslarını sergiledi.

Etkinlikle ilgili Türkiye Maarif Vakfı Irak Direktörü Muhammet Emin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun ilk yılı olmasına rağmen yoğun taleple karşılaştığını söyledi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun bölgenin en önde gelen eğitim kurumlarından biri olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Çocuklarımıza 4 dille eğitim veriyoruz. Bu anlamda farklı etnik kökenden öğrencilerimiz bulunuyor." dedi.

Şimşek, Maarif okullarının akademik başarının yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlere de önem verdiğinin altını çizerek, akademik başarının yanında sanatsal faaliyetler ile öğrencilerin kişisel özelliklerinin ön plana çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

Okulun çok dilli ve çok kültürlü olduğunu dile getiren Şimşek, "Okulumuzda öğrencilerin her dönem sonunda hazırladıkları etkinlikler sunuluyor. Bugünkü programa katılan misafirler farklı kültürleri görmüş oluyor. Misafirler farklı kültürlerin birbiriyle ilişkisini ve ortak yaşanabilirliği burada görmüş oluyor. Programımız bu anlamda önemli." diye konuştu.

Şimşek, okulda toplam 525 öğrencinin eğitim gördüğünü hatırlatarak, okuldaki kültürel etkinliklerin eğitimin dört duvar arasında olmadığını gören velilerin yeni dönem başlamadan yoğun taleple karşılaştıklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında öğrencilerin okuduğu türkülerin yanı sıra skeçler de sergileyerek katılımcıların ilgisini çekti.

Kaynak: AA