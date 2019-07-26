Erbil saldırısının baş faili Dağ: 'Kandil'de 26 gün kaldım'
Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluğu görevlisi bir diplomat ile iki Iraklının daha hayatını kaybettiği saldırının baş faili Mazlum Dağ, saldırı öncesinde Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldığını itiraf etti.
Irak'ın Erbil kentinde Türk Başkonsolosluğu görevlisi bir diplomat ile iki Iraklının daha hayatını kaybettiği saldırının baş faili Mazlum Dağ, saldırı öncesinde Kandil'de 26 gün silah eğitimi aldığını itiraf etti
Kaynak: Euronews.com
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