Erbil Havalimanı'na roketli saldırı
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Erbil Havalimanı'na roketli saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil'deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Erbil Havalimanı'na roketli saldırı
Erbil Havalimanı'na roketli saldırı
Erbil Havalimanı'na roketli saldırı
Erbil Havalimanı'na roketli saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD askerlerinin de bulunduğu Irak'taki Uluslararası Erbil Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendiği bildirildi.
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
ABD güçleri Bağdat Büyükelçiliği üzerinde uçan SİHA'ları vurdu
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