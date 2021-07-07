Erbil Havalimanı'na roketli saldırı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendi.

IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası Erbil Havalimanı'na roketli saldırı düzenlendiği belirtilerek saldırı sırasında Erbil'deki ABD Büyükelçiliğinde de siren çalındığı aktarıldı.

Açıklamada saldırıya ilişkin detaylı bilgi verilmezken saldırı sonrası bütün uçuşlar askıya alındı.

ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin üssünün bulunduğu Uluslararası Erbil Havalimanı zaman zaman roketli saldırılara maruz kalıyor.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı