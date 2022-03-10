Erbil'in Türkmen antikacısı, Osmanlıdan kalma kitaplar ve tarihi eşyalarıyla geçmişe tanıklık ediyor

HEMİN HÜSEYİN - Irak'ın Erbil kentinde tarihi kale yakınındaki antika dükkanı, Osmanlı döneminden kalma kitaplar, el yazması Kuran-ı Kerimler, Türkçe dahil birçok dilde taş plaklar ve ipek halılar gibi çok sayıda tarihi eşya ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Kent merkezinde bulunan "Halis Antika Müzesi" olarak bilinen iki katlı dükkanda, tarihi 7 yüzyıl öncesine kadar giden türlü eşyaları bulmak mümkün.

Erbil'de 1956 yılında dünyaya gelen antika dükkanının sahibi Hacı Halis Yunus, işi nedeniyle çevresinde "Halis Antik" olarak da tanınıyor. 50 yıldır bu işi yapan Yunus'un Erbil'de toplamda 4 antika dükkanı bulunuyor.

Birçok dilde taş plaklar ve ses kayıtları bulunuyor

Antikacılığa henüz 16 yaşında iken büyük bir tutkuyla başladığını anlatan Yunus, zamanında şehirleri ve köyleri gezerek eski eşyaları satın aldığını ancak şu an yaşından dolayı bunu yapamadığını ve dükkanına getirilen eşyaları satın aldığını söyledi.

Yunus, dükkanında çok sayıda halı ve kilim bulunduğunu, bunların da çoğunun ipek ve yünden yapıldığını, ayrıca el dokuması İran halısı dahil her bölgeden halıların da yer aldığını kaydetti.

Tablolar, lambalar ve semaverler gibi farklı türde çok sayıda eşyanın bulunduğu dükkanda, gramofon ve radyoların yanı sıra türlü müzik aletlerini de görmek mümkün.

Yunus'un 50 yıl boyunca biriktirdiği çok sayıda Türkçe, Kürtçe, Türkmence ve Arapça gibi birçok dilde taş plakları ve ses kayıtları da bulunuyor.

Osmanlı döneminden kalma 5 bin kitabı var

Antika dükkanında 5 bin civarı film kaseti de bulunan Yunus'un, Osmanlı döneminden kalanlar dahil birçok ülkeye ve döneme ait kağıt ve madeni paralardan oluşan bir koleksiyonu da mevcut.

Yunus, çok nadir bir Osmanlı Devleti arşivi olduğunu ve bunun içinde birçok farklı konularda 5 bin kitabın, birçok resmi yazı, sözleşme, pul ve resmin yer aldığını dile getirdi.

Osmanlı tuğrası işlenen bezler ve çeşitli liderlerin resmedildiği dokumaların rafları ve duvarları süslediği antika dükkanında, Yunus'un el yazması Kuran-ı Kerimleri ve hadis kitapları da bulunuyor.

Barutla çalışan 300 yıllık silahlar

Eski dönemlere ait çeşitli taş, gümüş yüzük ve hançerleri de biriktirdiğini anlatan Yunus, ayrıca, dükkanındaki silahların bir kısmının 300 yıllık olduğunu ve bunların barutla çalıştığını ifade etti.

Eşyalarının çoğunun satılık olduğunu aktaran Yunus, müşterileri arasında Erbil halkının yanı sıra Irak'ın diğer kentlerinden, Arap ülkelerinden ve Türkiye'den de gelenlerin bulunduğunu söyledi.

66 yaşındaki Yunus, tutkuyla yaptığı işinde sahibi bulunduğu eşyaların burada sergilediğinden daha fazla olduğunu ve bu nedenle dükkanını da büyütmeyi arzuladığını sözlerine ekledi.