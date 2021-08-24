Erbil'in güneyine havan topları düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erbil'in güneyine havan topları düştü

Erbil'in güneyine havan topları düştü
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kuştepe kasabası yakınlarına havan topları düştüğü bildirildi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kuştepe kasabası yakınlarına havan topları düştüğü bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, olay sonucu can kaybı veya herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Haberde yetkililerin olayla ilgili soruşturmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kuştepe, Erbil'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristlerin kullandığı 28 hedef hava harekatıyla imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyindeki Asos'a hava harekatı! 28 hedef imha edildi
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi
Son dakika haber | Irak'ın kuzeyi Asos bölgesinde teröristler tarafından kullanılan hedeflere hava harekatı düzenlendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Barış Arduç Cimilli İbo Aleyna Tilki
Spor Muslera Gervinho Mesut Özil Ozan Tufan Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Erbil'in güneyine havan topları düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 17:54:42. #1.16#

title