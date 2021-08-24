Erbil'in güneyine havan topları düştü

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kuştepe kasabası yakınlarına havan topları düştüğü bildirildi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Kuştepe kasabası yakınlarına havan topları düştüğü bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, olay sonucu can kaybı veya herhangi bir zarar meydana gelmedi.

Haberde yetkililerin olayla ilgili soruşturmalarının sürdüğü kaydedildi.

Kuştepe, Erbil'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan