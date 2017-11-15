Erbil ile Bağdat Arasındaki Sorunlar

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP), Irak Parlamentosu'ndaki oturumlara yeniden katılma kararı aldığı bildirildi.



KDP Milletvekili Necibe Necip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parti yetkililerin bugün Erbil kentinde uzun bir toplantı gerçekleştirdiğine işaret ederek, söz konusu toplantıda yarından itibaren başkent Bağdat'taki Irak Parlamentosu oturumlarına katılma kararı alındığını belirtti.



Necip, bütün Kürt partilerin, Bağdat'taki merkezi hükümetle yaşanan mevcut krizin yanı sıra ihtilafın olduğu askeri, siyasi ve mali konuların hepsine çözüm bulmak için diyalog çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.



Irak Parlamentosu'ndaki Kürt milletvekilleri, 25 Eylül'deki gayrimeşru referandumu tanımadığı gerekçesiyle eylül ayının sonundan itibaren parlamentodaki oturumlara katılmama yönünde karar almıştı.