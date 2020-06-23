Erbil İl Sağlık Müdürlüğü'nden korona virüsü uyarısı
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Erbil İl Sağlık Müdürlüğü'nden korona virüsü uyarısı

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle Erbil İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Erbil'de korona virüsü vakaları artabilir" uyarısı geldi.

Erbil İl Sağlık Müdürlüğü'nden korona virüsü uyarısı
23.06.2020 14:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:47

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) korona vakalarında yaşanan artış nedeniyle Erbil İl Sağlık Müdürlüğü'nden "Erbil'de korona virüsü vakaları artabilir" uyarısı geldi.

Erbil İl Sağlık Müdürü Dilovan Muhammed, yaptığı açıklamada, korona virüsü salgını vakalarının Erbil'de artacağı uyarısında bulunarak, kentte tespit edilen vaka sayısının 388 olduğunu bildirdi. Korona virüsü hastalarının 4'nün yoğun bakımda olduğunu ve 20 ayrı hastanın da durumunun ağır olduğunu belirten Muhammed yeni hastaların sağlık durumları iyi olmadığını söyledi.

Hasta sayının artması üzerine ağır olmayan vakaların hastanelerde yer olmadığı için öğrenci yurtlarına yerleştirildiğini aktaran Muhammed, Erbil Kriz Masası'nın son günlerde korona virüsü ile mücadele kapsamında almış olduğu kararlarının olumlu sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Toplam 4 bin 164 vakanın bulunduğu IKBY'de bin 408 kişi hastalığı yenerken, 1118 kişi de hayatını kaybetti. - ERBİL

Kaynak: İHA

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