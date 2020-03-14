Erbil, "Hayalet şehre" döndü Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kenti adeta hayalet şehre döndü.

Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kenti adeta hayalet şehre döndü.



Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil ile Süleymaniye kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı gece saatlerinden itibaren yürürlüğe geçti. Korona virüsü (Covid-19) vakasının 30'a yükseldiği ve sadece güvenlik güçleri mensuplarının ve sağlık personellerin çıkmasına izin verildiği Erbil kenti adeta hayalet kente dönüştü. Yoğun trafiği ve kalabalık çarşısıyla tanılan Erbil kentinin caddeleri ve çarşısı bugüne kadar hiç böyle boş görülmemişti. İçişleri Bakanlığı'nın talimatına uyan vatandaşlarsa evlerini terk etmedi. IKBY İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla Erbil ile Süleymaniye kentlerinde 48 saat sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. - ERBİL

Kaynak: İHA