Erbil Havalimanı kapandı, THY uçağı Ankara'ya geri döndü
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Erbil Havalimanı kapandı, THY uçağı Ankara'ya geri döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erbil Havalimanı kapandı, THY uçağı Ankara'ya geri döndü

IRAK'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı.

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IRAK'ın Erbil Havalimanı'na düzenlenen hava saldırı nedeniyle havalimanı uçuşlara kapatılırken, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı da Ankara'ya geri dönmek zorunda kaldı. 

Edinilen bilgiye göre dün akşam saatlerinde Erbil Havalimanı'na dronlar ile hava saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası yetkililer havalimanını kapatma kararı aldı. Bu sırada havada olan THY'nin İstanbul-Erbil seferini yapan uçağı Erbil hava sahası üzerinde tur attı. Airbus A321 tipi uçağın kaptan pilotu Ankara'ya geri dönme kararı aldı. Uçak saat 23.00'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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