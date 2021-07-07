Erbil Havaalanı'na düzenlenen saldırıyı Iraklı bir Şii milis grup üstlendi
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Erbil Havaalanı'na düzenlenen saldırıyı Iraklı bir Şii milis grup üstlendi

Erbil Havaalanı'na düzenlenen saldırıyı Iraklı bir Şii milis grup üstlendi
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıyı "Saraya Evliya ed-Dam" adlı Şii milis grup üstlendi.

Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na dün gece saatlerinde düzenlenen saldırıyı "Saraya Evliya ed-Dam" adlı Şii milis grup üstlendi.

Silahlı milis grubun, İran'a yakınlığıyla bilinen Sabreen News'in Telegram hesabından yayımlanan açıklamasında, Uluslararası Erbil Havaalanı'na düzenlenen dün geceki saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, silahlı insansız hava araçlarının kullanıldığı dünkü saldırının Saraya Evliya ed-Dam tarafından düzenlendiği belirtilirken, söz konusu saldırıda İsraillilere atıfta bulunularak "Siyonistlerin de öldüğü" iddia edildi.

Saraya Evliya ed-Dam, 15 Şubat'ta da Erbil'deki Uluslararası Havalimanı ve kente düzenlenen benzer saldırıları üstlenmişti.

Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na dün gece saatlerinde saldırı düzenlenmişti. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığını bildirmişti.

İran'a yakın Haşdi Şabi çatısı altında bulunan Şii milis gruplar, ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki üslerine düzenledikleri saldırılarda ısrarla İsrail'in hedef alındığının altını çiziyor.

Erbil yönetimi ise İsrail'in bölgede herhangi bir askeri veya istihbarati varlığının bulunmadığını, suçlamaların tamamen asılsız olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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