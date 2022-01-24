Erbil-Gaziantep uçuşları kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi

GAZİANTEP (İHA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IBKY) Erbil kentinden Gaziantep'e bugün başlaması planlanan uçuşlar, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kenti ile Gaziantep arasında bugün başlaması planlan karşılıklı uçuşlar, kötü hava koşulları nedeniyle perşembe gününe kadar ertelendi. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erbil kentine 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurmuştu.

Erbil-Gaziantep arasında pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. - ERBİL

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