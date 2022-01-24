Erbil-Gaziantep uçuşları kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erbil-Gaziantep uçuşları kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi

Erbil-Gaziantep uçuşları kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IBKY) Erbil kentinden Gaziantep'e bugün başlaması planlanan uçuşlar, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

GAZİANTEP (İHA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IBKY) Erbil kentinden Gaziantep'e bugün başlaması planlanan uçuşlar, kötü hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kenti ile Gaziantep arasında bugün başlaması planlan karşılıklı uçuşlar, kötü hava koşulları nedeniyle perşembe gününe kadar ertelendi. Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Erbil kentine 24 Ocak'ta uçuşların başlayacağını duyurmuştu.

Erbil-Gaziantep arasında pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki uçuş gerçekleştirilmesi planlanıyor. - ERBİL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Gaziantep, Erbil, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title