Erbil Emniyeti Türk diplomatın öldüğü saldırının 'baş şüphelisinin' fotoğrafını yayımladı
Erbil Emniyet Müdürlüğü Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı. Bu kişinin Diyarbakır nüfusuna kayıtlı “Mazlum Dağ” olduğu belirtildi.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıkladı. Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ adlı şahsın fotoğrafı da yayımlandı.
Erbil Emniyeti, 27 yaşındaki Dağ'ın baş şüpheli olarak arandığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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