Erbil'deki Türkmenler, Siyasi Geleceklerini Görüştü

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ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile röportaj

ITC Erbil Gençlik Teşkilatı Sorumlusu Bedir Hadi ile röportaj Erbil'deki Türkmen siyasetçi ve Türkiye üniversitelerinden mezun akademisyenler, ITC bürosunda toplanarak, referandum sonrası Türkmenlerin siyasi geleceğini değerlendirdi.