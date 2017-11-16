Erbil'deki Türkmenler, Siyasi Geleceklerini Görüştü
- Toplantıdan detaylar Katılımcılardan detaylar ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile röportaj ITC Erbil Gençlik Teşkilatı Sorumlusu Bedir Hadi ile röportaj Erbil'deki Türkmen siyasetçi ve Türkiye üniversitelerinden mezun akademisyenler, ITC bürosunda toplanarak, referandum sonrası...
- Toplantıdan detaylar
Katılımcılardan detaylar
ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile röportaj
ITC Erbil Gençlik Teşkilatı Sorumlusu Bedir Hadi ile röportaj Erbil'deki Türkmen siyasetçi ve Türkiye üniversitelerinden mezun akademisyenler, ITC bürosunda toplanarak, referandum sonrası Türkmenlerin siyasi geleceğini değerlendirdi.