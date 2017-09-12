Erbil'deki Kürt Parlamentosu 2 Yıl Aradan Sonra Açılıyor

IRAK Parlamentosu'nda, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumuna yönelik yapılan oylamadan ret kararı çıkarken, yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Erbil'deki bölgesel Kürt Yönetimi Parlamentosu'nun 2 gün sonra açılacağı belirtildi. Parlamentonun açılışına Goran ve İsmali Komel partilerinin katılmayacağı öğrenildi.



Irak Parlamentosu, bugün yaptığı oylamada, Bölgesel Kürt Yönetimi'nin 25 Eyül'de yapmayı planladığı bağımsızlık referandumu kararına onay vermedi. Erbil merkezli uydadan yayın yapan K24 Televizyonu'nda yer alan habere göre, yaklaşık 2 yıldır kapalı olan Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Parlemantosu yasama hizmetine hazırlanıyor. 14 Eylül Perşembe günü açılacak Parlamento'nun ilk oturumuna en yaşlı milletvekilinin başkanlık yapacağı belirtilen haberde, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği (IKYB) arasında varılan anlaşmaya göre parlamento sekreter ve yardımcısı bu iki parti arasında paylaşılacak ve önümüzdeki seçimlere kadar Parlamentosu başkanı seçilmeyecek ve oturumları parlamento sekreteri ve yardımcısı yürütecek.



Parlamento'nun açılışına bağımsızlık referandumuna da karşı çıkan Goran ve İslami Komel dışındaki tüm partilerin katılacağı belirtilen haberde, bu iki partinin de oturumlara katılmaları için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Parlamento'nun açılışı ile ilgili konuşan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grup Başkanı Umut Hoşnav, Parlamento'nun en öncelikli çalışmasının 25 Eylül'de yapılacak bağımsızlık referandumu olacağını belirterek, "Şu ana kadar yapılan bütün görüşmeler parlamentonun aktifleşmesi içindi. Parlamento'nun ilk oturumu başlayınca Kürdistan Başkanlık sistemi yasası ile ilgili görüşmelerde başlayacaktır. Kürdistan Parlamentosu'nun yapacak birçok çalışması var. Bunlar içerisinde en önemlisi Kürdistan'ın bağımsızlık referandumu olacak" dedi.



- Diyarbakır