Erbil'deki Gelişmeler ve Türkmenler" Paneli

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, siyasi parti olarak amaçlarının, bölgede yaşayan insanların menfaatlerini savunmak ve IKBY ile Türkiye'nin daha güçlü ilişkilere sahip olmasını sağlamak olduğunu belirtti.

ITC'nin Erbil il binasında düzenlenen "Erbil'deki gelişmeler ve Türkmenler" panelinde Erbilli siyasetçiler, sanatçılar, sporcular, din adamları ve çeşitli meslek guruplarından insanlarla bir araya gelerek, bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ITC Erbil Milletvekili Maruf, panelde yaptığı konuşmada Erbil'de Türkmenler ile diğer etnik gurupların müşterek bir tarihe sahip olduklarını ve bu birlikteliğin geçmişten güçlenerek günümüze ulaştığını belirtti.

Kürt ve Hristiyanlarla yüz yıllar boyunca birlikte yaşadıklarını ve bir o kadar daha beraber yaşamak istediklerini aktaran Maruf, amaçlarının Erbil'de yaşayan tüm kesimlerle bir araya gelip, memleketteki gelişmeleri konuşmak ve tartışmak olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren açıklaması nedeniyle son zamanlarda kendisine sosyal medya ve basın yoluyla yöneltilen tehditlere de değinen Maruf, "Bazı taraflar bana karşı bir hamle yapıyor, herkes bilir, biz her zaman barış ve kardeşlikten yana olmuşuz. Kardeşlik bizim için her zaman önceliklidir. Gönül ister ki bölgedeki tüm siyasi taraflar da bu görüşümüze duruşumuza destek versin." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamadaki sözlerinden yola çıkarak mahkemeye verildiğini ifade eden Maruf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son zamanlarda devam eden Afrin operasyonu nedeniyle bize basın yoluyla veya başka şekilde haksızca ve adaletsizce saldırı yapıldı. Hatta Afrin operasyonuna ilişkin daha önce sarf ettiğim bazı sözler nedeniyle beni şikayet etmek için buradaki mahkemeye başvuruldu. Bunu ben demokrasiye aykırı ve yasa dışı bir hareket olarak değerlendiriyorum. Bu tür tehdit ve saldırılar hiçbir şekilde bizim sesimizi kesemeyecek ve biz doğru gördüğümüz sözü söylemeye konuşmaya devam edeceğiz."

Zeytin Dalı Harekatı'nın Kürtlere karşı yapıldığı algısı oluşturup, buradan belli siyasi çıkarlar devşirmeye çalışanların amacının, Kürtler'in haklarını korumak olmadığını aktaran Maruf, şunları söyledi:

"Eğer hedefleri Kürtlerin haklarını korumak olsa buradaki birçok sığınmacı kampında yaşama tutunmaya çalışan binlerce Suriyeli Kürt var önce onlara sahip çıkmaları gerekirdi ama eminim ki bir gün gidip o kamplarda kalan insanların halini sormamışlardır. Oysa biz son dört yıl içerisinde Türk Kızılayı ve başka yardım kuruluşları ile beraber bu kamplara ve buradaki göçmen Kürt kardeşlerimize defalarca yardım desteğinde bulunduk. Biz hiçbir zaman başka etnik guruplar ile aramıza fark koymadık ayrımcılık yapmadık. Bazıları, siyasi hesaplar içine girerek, seçimlerden oy devşirmek amacıyla bu tür hassas konularda üzerimize geliyorlar ama bir şey elde edemeyecekler."

Nisan ayında Irak'ta gerçekleşecek olan genel seçimlerde, Türkmenler olarak bölgede yaşayan diğer farklı etnik ve dini guruplarla bir araya gelip tek liste üzerinden parlamentoya girmek için çalışmalara başlayacaklarını dile getiren Maruf, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim amacımız, Erbilliler ve Türkmenler olarak, Bağdat parlamentosunda en az birkaç sandalyeye sahip olmaktır. Yani bu listeden çıkacak olan parlamenterin hem Türkmenleri hem Kürtleri hem de Hristiyanları temsil etmesi amaçlanıyor. Bu yüzden bir an önce bu seçim çalışmalarımıza başlayacağız. Irak Türkmen Cephesi olarak bütün Erbillileri bu seçim yarışmasında temsil etmeye adayız."