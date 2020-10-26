Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili en az 12 şüpheli tutuklandı
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Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili en az 12 şüpheli tutuklandı

26.10.2020 13:37 | Son Güncelleme: 26.10.2020 13:40
Erbil'deki bir diplomatik misyona saldırı hazırlığındaki PKK ile ilişkili en az 12 şüpheli tutuklandı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Ajansı, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı ve üyelerine suikast düzenlemeyi planlayan terör örgütü PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

IKBY Güvenlik Ajansı'ndan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin son günlerde terör örgütü PKK dahil olmak üzere bölgedeki güvenlik tehditlerine karşı operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, IKBY genelinde polis, güvenlik, istihbarat ve terörle mücadele yetkililerinin yakın koordinasyonu sayesinde, biri PKK tarafından düzenlenen olmak üzere planlı saldırıların ortaya çıkarıldığı ve önlendiği vurgulandı.

Saldırı hazırlığındaki bu kişilerden bazılarının, Avrupa da dahil olmak üzere Irak dışında bulunan kişilerle bağlantıları olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların hedefindekilerin bilgilendirildiği, IKBY'deki diplomatların ve yabancı iş insanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemlerin alındığı ifade edildi.

Açıklamada, PKK ile ilişkili şüphelilerin saldırı planlarına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İlk olay, PKK ile bağlantısı olan en az 12 şüphelinin yanı sıra, Avrupa da dahil olmak üzere diğer ülkelerde bulunan bir dizi diğer ilgili kişileri içeriyor. Şüpheliler, Erbil'deki bir yabancı diplomatik misyona saldırmayı, bu yabancı misyonun üyelerine suikast düzenlemeyi ve IKBY'de faaliyet gösteren o ülkenin özel şirketlerine saldırılar düzenlemeyi planladılar."

Açıklamada, ikinci operasyonda ise IKBY'deki bir valiye suikast planlayan 8 Irak vatandaşının tutuklandığı belirtildi.

Operasyonlar sırasında ayrıca 7 Irak vatandaşının da tutuklandığı, bu kişilerin IKBY istihbaratı ve askeri servisleri hakkında bilgi toplamak için kurulan bir ağın parçası olduğu ve PKK ile de bilgi paylaşımı yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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