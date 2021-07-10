Erbil'de yangın

Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nden detay görüntüler Cami yakınındaki bazı araçların kullanılmaz hale gelmesi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nde çıkan yangında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaralandı.