Erbil'de yangın
Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nden detay görüntüler Cami yakınındaki bazı araçların kullanılmaz hale gelmesi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nde çıkan yangında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaralandı.
Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nden detay görüntüler
Cami yakınındaki bazı araçların kullanılmaz hale gelmesi
ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nde çıkan yangında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yangında, cami yakınındaki bazı araçlar kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Karzan Mahmmad