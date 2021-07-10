Erbil'de yangın
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Erbil'de yangın

Anadolu Ajansı / Karzan Mahmmad - Haberler | Güncel

Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nden detay görüntüler Cami yakınındaki bazı araçların kullanılmaz hale gelmesi ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nde çıkan yangında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nden detay görüntüler

Cami yakınındaki bazı araçların kullanılmaz hale gelmesi

ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Bahtiyarı Mahallesi'nde bulunan Haci Baro Gerdi Camisi'nde çıkan yangında 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yangında, cami yakınındaki bazı araçlar kullanılmaz hale geldi.

Erbil'de yangın
Erbil'de yangın
Erbil'de yangın
Erbil'de yangın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Karzan Mahmmad

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