Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi
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Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi

Anadolu Ajansı / Saman Ghani - Haberler | Güncel

Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının ele alındığı çalıştay gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anayasası'nda Türkmenlerin haklarının ele alındığı çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakan ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisi Sekreteri Muna Kahveci, Türkmen milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, hukukçular ve eğitimciler katıldı.

Türkmen Bakan Maruf, AA muhabirine, çalıştay kapsamında Türkmenlerin bütün siyasi partilerinin bir araya gelmesinin önemine dikkat çekildiği, IKBY'deki Anayasa çalışmaları ve Türkmenlerin Anayasa'daki haklarının ele alındığını belirtti.

Türkmenlerin siyasi, kültürel ve sosyal haklarının da Anayasa'da yer alması üzerinde çalıştıklarını kaydeden Maruf, tüm Türkmen partilerin isteklerini Anayasa hazırlık komisyonuna sunacaklarını dile getirdi.

"Türkmencenin ikinci dil olmasını arzuluyoruz"

IKBY Meclisi Sekreteri Muna Kahveci, Türkmenlerin her zaman milli menfaat, birlikte çalışmak ve hareket etmek için toplantılar yaptığını hatırlatarak, bu çalıştayın da söz konusu toplantılardan biri olduğunu söyledi.

Kahveci, çalıştay katılımcılarının Anayasa'da Türkmenlerin haklarını tespit etmek üzere görüş alış verişinde bulunduklarını ifade etti.

ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal de IKBY'deki başkanlık, hükümet, meclis ve yargı gibi önemli kurumlarda Türkmenlerin temsl edilmesi ve bunun Anayasa'yla güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

Türkmenlerin Irak'ta üçüncü, IKBY'de ise ikinci ana millet olduğunu ifade eden Bilal, "Bu bölgede (IKBY'de) Kürtçeden sonra Türkmencenin ikinci dil olmasını arzuluyoruz ve bunun için de çalışıyoruz." dedi.

Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi
Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi
Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi
Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi
Erbil'de Türkmenlerin IKBY Anayasası'ndaki haklarını ele alan çalıştay düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saman Ghani

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