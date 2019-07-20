Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mazlum Dağ adlı şahıs, olayın 'baş şüphelisi' olarak aranıyordu. Dağ ile birlikte 3 şüphelinin daha yakalandığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle