Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu.

Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mazlum Dağ adlı şahıs, olayın 'baş şüphelisi' olarak aranıyordu. Dağ ile birlikte 3 şüphelinin daha yakalandığı açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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