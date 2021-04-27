Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor
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Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor

Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'ın Erbil kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tacil Mahallesi, sokak lezzetleri dolayısıyla ramazan ayında halkın iftardan sahura kadar keyifle vakit geçirdiği kentin en uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Irak'ın Erbil kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tacil Mahallesi, sokak lezzetleri dolayısıyla ramazan ayında halkın iftardan sahura kadar keyifle vakit geçirdiği kentin en uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Tarihi Erbil Kalesi ve kent merkezine yakın konumu ve yeme-içme kültürüyle öne çıkan Tacil Mahallesi'nde ramazan akşamları ayrı bir yoğunluk yaşanıyor.

Tacil'e özgü ördek, güvercin, horoz, bıldırcın eti ve inek memesiyle ünlü mahallenin restoran ve çayhanelerine Erbillilerin yanı sıra şehir dışından da gelenler oluyor.

Ramazan ayında restoranlarını öğleden sonra açan esnaf, iftar saatine kadar hazırlıklarını tamamlıyor.

Restoran ve kaldırımlara kurulu açık alandaki masalarda çorba, türlü kuş etleri ve soğuk ayranlarla iftarını yapan halk, yemeklerini yedikten sonra çayhanelerde sohbete dalarak akşam serinliğinin keyfini sürüyor.

İftardan sonra dışarı çıkan halkın uğrak yerlerinden Tacil'de sokak lezzetlerinin ekmeksiz atıştırmalık olarak tüketildiğini görmek de mümkün.

Gece ilerleyen saatlerde hizmetin devam ettiği Tacil'de sokaklar sahur vaktinde de canlılığını koruyor.

Erbil dışından ziyaretçileri de var

Tacil esnafından Kenan, bu bölgenin eskiden beri kalabalık olduğunu ve ramazan ayında orucunu burada açanların yanı sıra bazılarının namazını kılıp iftarını yaptıktan sonra buraya geldiklerini söyledi.

Sadece et değil çeşitli kuş çeşitlerini de sunduklarını aktaran Kenan, Tacil'e Kerkük, Duhok ve Süleymaniye'den de gelenlerin olduğunu belirtti.

Kenan, restoranların yanı sıra çayhanelerin de genç-yaşlı herkesçe tercih edildiğini ve buralarda gece saat 03.00'e kadar oturulduğunu ifade ederek, Tacil'e gelmediği taktirde gönlünün ferahlamadığını söyledi.

Ördek, güvercin, bıldırcın ve horoz etleri sunuluyor

Erbil'de İngilizce öğretmenliği yapan ancak ramazanda Tacil'deki aile restoranında çalışan Tenya da bu mahallenin özellikle ramazan aylarında çok kalabalık olduğunu belirtti.

Tenya halkın Tacil'e gelmesinin en önemli sebepleri arasında burada satılan kuş türü lezzetleri olduğunu dile getirdi.

Ördek, güvercin, bıldırcın, horoz ve küçük kuş etlerinin hiçbir yağ kullanılmadan, sadece su ve tuz eklenerek yapıldığını belirten Tenya, her ürünün farklı sürelerde piştiğini ve özel ateş ayarında hazırlandığını ifade etti.

Hastalıklara şifa olması için gelenler var

Tenya, restoran duvarlarına asılı 1970'li yıllarda çekilen fotoğrafları göstererek, işin ustasının 10 yaşından itibaren bu işi yapan babası olduğunu ve bu lezzetlerin o zamanlar baş üzerinde taşınan tezgahlarda satıldığını anlattı.

Öğleden sonra açtıkları restoranlarda iftara kadar hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Tenya, iftardan sonra dışarı çıkan halkın yanı sıra yakındaki kale ve çevredeki dükkanlarda çalışan esnafın da Tacil'e geldiğini vurguladı.

Tenya, ayrıca birçok kişinin hastalarına şifa olması için bu ürünleri paket yapıp götürdüklerine dikkati çekti.

İnek memesi de tercih ediliyor

Çocuk yaşta Tacil'e gelen Telaferli Orhan da buradaki restoranlardan birinde çalışıyor.

Orhan, Tacil'de inek memesinin çok tercih edildiğini belirterek, halkın bir kısmının iftardan sonra evde değil burada yemek yediğini söyledi.

Tacil'de sunulan sokak lezzetlerinin gece saatlerinde ekmeksiz bir şekilde çerez gibi tüketildiğinin altını çizen Orhan, insanların evlerine geçmeden önce sahura doğru burada yemeğini yiyip çayını içtiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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