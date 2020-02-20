Erbil'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor

20.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:02

Irak'ın Erbil kentinde aşırı yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor.

Erbil'de dün akşam başlayan şiddetli yağış bugün de etkisini sürdürdü. Birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle Erbil kent merkezinde trafikte de aksamalar yaşanıyor.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre yağışların 48 saat daha sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA