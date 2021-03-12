Erbil'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 Peşmerge öldü
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Erbil'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 Peşmerge öldü

12.03.2021 23:41 | Son Güncelleme: 12.03.2021 23:46
Erbil'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 Peşmerge öldü

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 1 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 1 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Soran İlçesinin Sidekan beldesindeki bir bölgede PKK'nın yola yerleştirdiği TNT, Peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olayda 1 Peşmergenin öldüğü, 1 Peşmergenin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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