Erbil'de PKK'nın tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 1 Peşmerge öldü

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 1 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 Peşmergenin hayatını kaybettiği, 1 Peşmergenin yaralandığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, Soran İlçesinin Sidekan beldesindeki bir bölgede PKK'nın yola yerleştirdiği TNT, Peşmergeye ait aracın geçişi sırasında infilak etti.

Olayda 1 Peşmergenin öldüğü, 1 Peşmergenin yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan