Erbil'de ilk teravih namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Ala Muhammed - Haberler | Güncel
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Celil Hayat Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını Celil Hayat...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Celil Hayat Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını Celil Hayat Camisi'nde kıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ala Muhammed