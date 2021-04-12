Erbil'de ilk teravih namazı kılındı
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Erbil'de ilk teravih namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Ala Muhammed - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Celil Hayat Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını Celil Hayat...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Celil Hayat Camisi'nde kılınan teravih namazından detaylar ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Müslümanlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek, yarın başlayacak ramazan ayının ilk teravih namazını Celil Hayat Camisi'nde kıldı.

Erbil'de ilk teravih namazı kılındı
Erbil'de ilk teravih namazı kılındı
Erbil'de ilk teravih namazı kılındı
Erbil'de ilk teravih namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ala Muhammed

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