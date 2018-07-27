Erbil'de Dolunay (2)
21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek.
21. yüzyılın en uzun "kanlı ay" tutulmasının yaşandığı bu gece; Dünya'nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi, 1 saat 43 dakika boyunca Ay'ın görünen yüzünü tamamıyla örtecek. Tutulmanın maksimum gerçekleştiği 22: 30 – 01: 13 saatleri arasında Ay tamamen kararacak. Tutulma öncesinde IKBY'nin Erbil kentinde gözlemlenen dolunay güzel görüntü oluşturdu.