Erbil'de BM ofisinden iltica talebine olumsuz yanıt alan İranlı sığınmacı kendini ateşe verdi

Irak'ın Erbil kentinde bir sığınmacı, Birleşmiş Milletler (BM) Ofisinin üçüncü bir ülkeye iltica talebini reddetmesi üzerine kendini yaktı.

Irak'ın Erbil kentinde bir sığınmacı, Birleşmiş Milletler (BM) Ofisinin üçüncü bir ülkeye iltica talebini reddetmesi üzerine kendini yaktı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, İranlı iki sığınmacı, taleplerinin karşılık bulmaması üzerine Erbil'deki BM Ofisi önünde protestoya başladı.

İran'a muhalif siyasi bir partinin üyeleri oldukları gerekçesiyle ülkelerine dönemediklerini söyleyen sığınmacılar, BM yetkililerine Erbil'deki kötü yaşam koşulları hakkında bilgi verdiklerini ve üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri talebinde bulunduklarını aktardı.

Sığınmacılardan biri, basın açıklaması yaptıkları sırada BM'den olumsuz yanıt aldıkları gerekçesiyle üzerine döktüğü benzini yakarak kendini ateşe verdi.

Alevler çevredekilerin yardımıyla söndürülürken, yaralı sığınmacı hastaneye kaldırıldı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), BM veya güvenlik güçlerinden olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fakhradin Ibrahim Mohammad