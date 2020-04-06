Erbil'de aylık 10 milyon maske üretim kapasiteli fabrika açılıyor Irak'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aylık 10 milyon maske üretecek bir fabrikanın birkaç gün içinde açılacağı bildirildi.

Irak'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aylık 10 milyon maske üretecek bir fabrikanın birkaç gün içinde açılacağı bildirildi.

Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik ve uluslararası bir şirketin girişimiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak'ın diğer bölgelerinde maskeye yönelik yüksek talebin karşılanması için birkaç gün içerisinde tam kapasiteli bir fabrikanın faaliyete geçeceği ifade edildi.

Açıklamada, fabrikanın 1 ay için de 10 milyon maske üretme kapasitesine sahip olduğu, bunun yanında gerekli diğer tıbbi malzemeleri de üretileceği aktarıldı.

Irak Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 878'e yükseldi.

Kaynak: AA