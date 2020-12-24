Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü

Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Kavergosk bölgesinde bulunan petrol ve gaz istasyonunun depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan