Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü
24.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:42
Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Kavergosk bölgesinde bulunan petrol ve gaz istasyonunun depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.
Yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan