Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü
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Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü

24.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:42
Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü

Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Kavergosk bölgesinde bulunan petrol ve gaz istasyonunun depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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