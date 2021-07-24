Erbil'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne drone ile saldırı düzenlendi
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Erbil'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne drone ile saldırı düzenlendi

Erbil'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne drone ile saldırı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Irak'ın Erbil kentine bağlı Harir kasabası yakınlarında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne, dün sabah drone ile saldırı düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Harir kasabası yakınlarında, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne, dün sabah drone ile saldırı düzenlendi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, Koalisyon Sözcüsü Albay Wayne Marotto, dün sabah saat 01.23'te Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) koalisyon güçlerinin bulunduğu bir üsse, drone ile saldırıldığını belirtti.

Sözcü Marotto, saldırıda maddi kayıp ya da can kaybı yaşanmadığını kaydetti.

Haberde, söz konusu saldırının Erbil'in Harir kasabası yakınlarında gerçekleştiği belirtildi.

Saldırının, Irak'taki ABD askerlerinin ülkeden çekilmesinin ele alınacağı, ABD ve Irak arasındaki "4. Stratejik Diyalog" görüşmeleri sırasında yapılması dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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