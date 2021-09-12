Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi - Haberler
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Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak'ın Erbil kentindeki ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, Erbil Havalimanı'na yönelik saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Erbil Uluslararası Havaalanı'na patlayıcı yüklü İHA ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.

Öte yandan, saldırı sonrası güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında tüm seferler askıya alındı.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Erbil'de ABD askerlerinin de bulunduğu Uluslararası Erbil Havaalanı'na İHA ile saldırı düzenlendi - Haberler
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