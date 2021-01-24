Erbil'de "24 Ocak Türkmen Kültür Günü" etkinliği düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde "24 Ocak Türkmen Kültür Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri, edebiyatçılar ve aileleri katıldı.

Bakan Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünün Türkmenler için önemli bir tarih olduğunu belirterek, Türkmenlerin kültürel haklarının 24 Ocak 1970'te Baas Partisi tarafından tanındığını söyledi.

Türkmen Bakan, 24 Ocak'ta tanınan kültürel hakların, 1926 Ankara Anlaşması ile Irak'ta kalan Türkmenler için, 1926'dan 1970'li yıllara kadar tanınmış ilk Türkmen hakları olduğunu ifade etti.

Türkmenler haklarını diyalog ve barış yoluyla elde etmeye çalıştı

Her zaman olduğu gibi o dönemde de haklarını diyalog ve barış yoluyla elde etmeye çalıştıklarını hatırlatan Maruf, bugünün önemi dolayısıyla her yıl 24 Ocak'ı Kerkük başta olmak üzere Türkmenlerin bulunduğu bütün bölgelerde andıklarını kaydetti.

Maruf, Türkmenlerin kültürel haklarının yanı sıra siyasi haklarını elde etmelerinin de önemine değinerek, "Türkmenler kültürel haklarından daha fazla siyasi haklarını talep etmiştir. Çünkü siyasi haklar bütün hepsini kapsar. O yüzden bizim Irak'ta siyasi haklarımız mühimdir, milli haklarımız mühimdir." ifadelerini kullandı.

Anayasal hakların pratikte uygulanması talebi

Türkmenlerin bugün en önemli taleplerinin anayasal hakları olduğuna işaret eden Maruf, Anayasa'da olan haklarının pratikte uygulanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

Maruf, hem Irak Anayasası'na hem de tarihe göre Türkmenlerin Irak'ta ve bölgede önemli bir ana unsur olduğunu vurgulayarak, Türkmenlerin her zaman barıştan, dostluktan ve birlikte yaşamaktan yana olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan