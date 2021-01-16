Erbil'de "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" anma töreni düzenlendi

Irak'ın Erbil kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma töreni gerçekleştirildi.

Irak'ın Erbil kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma töreni gerçekleştirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen "16 Ocak Türkmen Şehitleri Günü" etkinliğine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkmen parti yetkilileri, üyeleri ile şehit aile ve yakınları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Maruf, 16 Ocak'ın Türkmen tarihinde önemli bir gün olduğuna işaret ederek, Türkmenlerin lider kadrosunda yer alan isimlerin 41 yıl önce Baas Partisi tarafından haksız yere idam edildiğini belirtti.

Türkmen Şehitler Günü'nün Kerkük başta olmak üzere bütün Türkmeneli bölgesinde özellikle de ITC tarafından her yıl anıldığını hatırlatan Maruf, şehitlerin Türkmenlerin sembolü olduğunu kaydetti.

-Türkmenler, baskı ve tehditlere rağmen mücadelesine daha fazla bağlı kaldı

Maruf, Osmanlı'dan sonra Irak'a gelen rejimler ve iktidarların Irak'ta yaşayan etnik gruplara adil bir şekilde haklarını ve hukuklarını vermediklerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Baas Partisi dönemi en zor dönem olmuştur. O dönemde hem başta Türkmenler olmak üzere Kürt kardeşlerimize, Hıristiyan kardeşlerimize ve diğer etnik gruplara Baas Partisi tarafından haksızlık, yasa dışı bir şekilde baskı ve tehdit oluşturulmuştur. O tarih kanlı bir dönem olmuştur."

Şehidin varlığının bugünkü siyasi varlığa büyük bir katkı ve destek olduğuna işaret eden Maruf, Türkmenlerin sadece 16 Ocak 1980'de değil, bunun dışında da birçok katliam, işkence ve tehditlerle karşı karşıya kaldığını hatırlattı.

Maruf, geçmiş dönemdeki bu iktidarların Irak'taki Türkmen varlığını yok etmek istediklerini ancak baskı ve tehditlere rağmen Türkmenlerin mücadelesine daha fazla bağlı kaldığını vurguladı.

16 Ocak Türkmen Şehitler Günü'nün resmileşmesi talebi

Türkmen Şehitleri Günü'nün bütün Irak Türkmen şehitlerini temsil ettiğini belirten Maruf, bugünün hem Irak hem de IKBY meclisinde resmi bir kararla kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Adil Şerif ve Dr. Rıza Demirci'yi idam etmişti.

???Türkmen halkı, her yıl 16 Ocak'ta "Şehitler Günü" adı altında anma etkinlikleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan