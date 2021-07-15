Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
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Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Erbil'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitleri anma etkinliği düzenlendi.

Irak'ın Erbil kentinde bir otelde gerçekleştirilen etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kamil Kolabaş, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Meclisi Sekreteri Muna Kahveci, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Abdülselam Reşit, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ve Türkiye Maarif Vakfı yetkilileri, Türkmen milletvekilleri, siyasi parti başkan ve üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katılım gösterdi.

Başkonsolos Karaçay, burada yaptığı konuşmada, FETÖ terör örgütü tarafından planlanan, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) içine sızdırılan mensupları tarafından silahlı kuvvetlerin emir komuta zinciri dışına çıkılarak, 15 Temmuz 2016 tarihinde girişilen hain darbe teşebbüsünün, Türkiye'nin bugüne kadar maruz kaldığı en kanlı terör saldırısı olduğunu söyledi.

Sivil halk üzerine tankların sürüldüğü, uçakların bomba yağdırdığı ve helikopterlerden ateş açıldığını hatırlatan Karaçay, o gece 251 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla vatandaşın ise yaralandığını anımsattı.

Karaçay, "Ancak teröristler Türk halkının güçlü iradesi karşısında kaybetti. Türk halkı iradesini çalmak isteyenlere Türkiye geçilmez dedi. 15 Temmuz darbe girişimi, elebaşılığını Fetullah Gülen'in yaptığı FETÖ terör örgütünün devletimize ve milletimize karşı oluşturduğu büyük tehdidi açıkça ortaya koydu." ifadelerini kullandı.

"FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasıyla mücadele Dışişleri Bakanlığının en öncelikli gündem maddelerinden biri"

Hain darbe teşebbüsünün ardından geçen beş yıl içerisinde devletin temel önceliklerinden birinin yurtiçi ve yurtdışında FETÖ ile mücadele olduğunu aktaran Karaçay, şunları söyledi:

"Yurt içinde öncelikle 15 Temmuz'un sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet önünde hesap vermeleri sağlanmıştır. Ayrıca, FETÖ'nün devlet içindeki örgütsel yapılanması deşifre edilmiş, mensupları hakkında idari ve adli süreçler başlatılmıştır. Nihai tahlilde örgütün paralel devlet yapılanması çökertilmiştir. FETÖ'nün devlet kurumları dışında kalıp eğitimden medyaya ve bankacılık sektörüne uzanan ve ekonominin tüm alanlarına yayılan paravan oluşumları da ortadan kaldırılmıştır."

Karaçay, FETÖ'nün yurtiçindeki yapısının zayıflaması sonucunda strateji değişikliğine gittiğini ve yurtdışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başladığını vurgulayarak, FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasıyla mücadelenin Dışişleri Bakanlığının en öncelikli gündem maddelerinden biri olduğuna dikkati çekti.

FETÖ terör örgütünün yurtdışındaki hareket alanının daraltılması, mensuplarının adaletten kaçmasının engellenmesi ve para transferlerinin engellenmesi için idari tedbirler ve adli süreçlerin uygulamaya geçirildiğinin altını çizen Karaçay, şöyle konuştu:

"Yurtdışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılması, FETÖ unsurlarından arındırılması ve Türk halkının kaynaklarıyla kurulan bu okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine yönelik girişimlerimiz ise aralıksız sürmektedir. Bugüne kadar 42 ülkede FETÖ iltisaklı okul ve dil kurslarının faaliyetleri kısmen ya da tamamen sonlandırılmış, bunların 20'sinde okullar Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir."

Karaçay, 15 Temmuz şehitlerini bir kez daha rahmetle andığını ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiğini dile getirerek, gazilere de minnet duygularını ifade ettiğini belirtti.

"Biz Irak Türkmenleri olarak her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız"

IKBY Meclisi Sekreteri Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'da milleti ve vatanı parçalamayı başaramadıklarını belirterek, "Türkiye geçilmez" dedi. Türkmenler olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını kaydeden Kahveci, "Bu gibi olaylar Türkiye'yi yıkmadı, yıkamazdı. Tam tersi güçlü hale getirdi. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Vatan sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Danışmanı Kolabaş da şehitlere Allah'tan rahmet, yakınları ve ailelerine sabır, gazilere de sıhhat ve afiyet dileklerinde bulunarak, "Bu hain bir kalkışmaydı, sinsi bir oyundu. Her zaman olduğu gibi Türk milleti bunun üstesinden geldi. Türkiye'miz bugün savunma ve birçok sanayide hızla ilerliyor. Allah bir daha böyle günleri yaşatmasın." diye konuştu.

Türkmen Bakan Maruf, Irak Türkmenleri olarak hain darbe girişimine karşı mücadele veren şehitlere başsağlığı ve gazilere acil şifa dileklerini ileterek, "(15 Temmuz) Gerçekten önemli bir gündür. O dönem hakkın iradesi bu hainlere karşı büyük bir zafer oldu. Demokrasi ve halk iradesi zaferi oldu. Biz Irak Türkmenleri olarak her zaman her yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin yanındayız." dedi.

Etkinlik, darbede yaşananları anlatan sinevizyon gösterisi ve Anadolu Ajansı tarafından darbe gecesinde çekilen fotoğrafların yer aldığı sergiyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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