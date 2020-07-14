Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı
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Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı

Irak'ın Erbil kentinde, 61 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının kurbanları anıldı
14.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:51

Irak'ın Erbil kentinde, 61 yıl önce Kürt kökenli Komünist Partisi üyelerince katledilen Türkmenler için anma töreni düzenlendi.

Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil ofisinde düzenlenen anma törenine, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Türkmen Bakan Aydın Maruf, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Türkmen parti yetkilileri ile aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Bakan Maruf, "Irak'ta Türkmenlere yönelik yaşanan katliamlardan bu yana herhangi bir değişim meydana gelmedi. İşkence ve tehditler devam etti. Demokrasi ve birlikte yaşamdan söz edilen şu anki Irak'ta Türkmenlere yönelik başka bir baskı aracı izlenmekte." ifadelerini kullandı.

Osmanlı Devleti'nin Irak'tan çekildiği 1920'den bu yana geçen 100 yıllık sürenin Türkmenler için çok zor olduğunu vurgulayan Maruf, "Irak'taki hiçbir iktidar veya yönetim, Türkmenler için hayırlara vesile olmadı." dedi.

Baas rejiminin devrildiği 2003'ten sonra yeni dönemden ümitli olduklarını hatırlatan Maruf, "Ancak 2003'te Irak'ta etnik ve mezhep üzerine kurulu bir sistem ortaya çıktı. Bugüne kadar bu sistem, üzerinden kurulan ittifaklarla götürüldü." dedi.

Başbakan Mustafa el-Kazımi liderliğindeki mevcut hükümette herhangi bir Türkmen bakanın görev almamasına da tepki gösterem Maruf, bu durumun Irak demokrasisi için utanç verici olduğunu, Türkmenlerin haklarına mutlaka saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine de değinen Maruf "Iraklı Türkmenler olarak ana vatanımız Türkiye'nin yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti, sadece Türkmenler değil bölgedeki tüm mazlumlara sahip çıkan bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız"

Ermenistan'ın, pazar gününden bu yana Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin ise Maruf, şunları kaydetti:

"Azerbaycan yalnız değildir. Azerbaycan bizim için önemli bir ülkedir. Biz buradan Erbil'den, Türkmeneli bölgesinden Azerbaycan hükümeti, halkı ve Türk milletinin her zaman yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Şehitlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun."

14 Temmuz Katliamı

Kerkük'te 14 Temmuz 1959'da, cumhuriyetin ilanının birinci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katılan yüzlerce Türkmen, dönemin Komünist Partisi üyeleri tarafından öldürülmüştü.

Söz konusu olay, tarihe "14 Temmuz Katliamı" olarak geçmişti.

Kaynak: AA

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