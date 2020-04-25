Erbil'de 13 gün sonra ilk korona vakası tespit edildi Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde 13 gün aradan sonra ilk kez Korona virüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentinde 13 gün aradan sonra ilk kez Korona virüs vakasına rastlandığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erbil kentine bağlı Bahirke ilçesinde 40 yaşındaki bir kadında korona virüs teşhisi konulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Erbil kentinde 12 Nisan tarihinden itibaren yeni virüs vakasına rastlanmamıştı. Kentte 14 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı Ramazan ayının yaklaşmasıyla kısmen kaldırılmıştı.

IKBY'de 344 kişide korona virüs tespit edilirken, korona virüs tespit edilen 4 kişi hayatını kaybetti, 317 kişi ise taburcu oldu.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İHA