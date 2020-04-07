Erbil'de 11 mahalle koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığının, sokağa çıkma yasağına rağmen Erbil'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması üzerine vilayetteki 11 mahallenin karantina altına alındığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığının, sokağa çıkma yasağına rağmen Erbil'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının artması üzerine vilayetteki 11 mahallenin karantina altına alındığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Saman Berzenci, yerel medyaya yaptığı açıklamada, 21 Mart ve 23 Mart tarihinde Erbil'in Karezan Mahallesi'ndeki taziyelere katılan 72 vatandaşın koronavirüse yakalandığını ifade etti.

Sokağa çıkma kararına rağmen taziyelere katılım nedeniyle vaka sayılarında artışın meydana geldiğini belirten Berzenci, virüsle mücadele kapsamında Erbil'deki Karezan, Altun City, Zilan City, Jiyan, Kani Geli, Şeyh Amed, Zanko, Çınar, Mamostayan, Gulan 124 ve Badawa 94 mahallelerinin karantina altına alındığını söyledi.

IKBY İçişleri Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle dün sokağa çıkma yasağının 10 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle toplam can kaybının 64 ve vaka sayısının 1031'e yükseldiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA