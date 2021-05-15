Erbil Başkonsolosu Karaçay, Mersin'de Iraklı kişinin darbedilmesi olayının adli bir vaka olduğunu söyledi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Mersin'de iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiye şiddet uygulanan olayın adli bir vaka olduğunu ve sosyal medyadaki paylaşımlarla herhangi bir alakası olmadığını belirtti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Mersin'de iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiye şiddet uygulanan olayın adli bir vaka olduğunu ve sosyal medyadaki paylaşımlarla herhangi bir alakası olmadığını belirtti.

Karaçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mersin'de yaşanan hadiseyle ilgili olarak sosyal medyada yapılan paylaşımları ve çeşitli çevrelerce ortaya atılan iddiaları takip ettiklerini kaydederek, "Ancak açıkça söylemek gerekirse, bu, sosyal medyadaki paylaşımlarla uzaktan yakından herhangi bir alakası olmayan adli bir vakadır." dedi.

Türkiye'nin Irak vatandaşları için seyahat bağlamında cazibe merkezi bir yer olduğunu ve her yıl yüzbinlerce Irak vatandaşının çok çeşitli sebeplerle Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Karaçay, bu kişilerin turistik, ticari, ekonomik, tedavi ve eğitim gibi sebeplerle Türkiye'ye teveccüh gösterdiklerini dile getirdi.

Karaçay, "Bizler de tabii ki bütün ülkelerden olduğu gibi Irak'tan da ülkemize hangi sebeple olursa olsun gösterilen teveccühten dolayı elbette ki memnuniyet duyuyoruz. Bu teveccühün de devamını da tabii ki arzu etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Mersin'deki olayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Karaçay, şunları söyledi:

"Ancak bu son iddiaların tabii ki temelsiz olmasını vurgulamak bağlamında şunu da ifade etmekte fayda var. Bu olay, Irak vatandaşının Mersin'de seyahat etmekteyken kendi aracıyla karıştığı bir trafik kazasından kaynaklandı. Bu kaza sonrasında iki aracın içindeki kişilerin birbirleriyle tartışmasının biraz daha alevlenmesi sonrası öndeki aracın içindekilerin Irak vatandaşına yönelik şiddet uygulaması nedeniyle ortaya çıktığı anlaşılıyor."

Bu olayın söz konusu iddialarla hiçbir bağlantısının olmadığının altını çizen Karaçay, "Adli makamlarımız, kolluk kuvvetlerimiz tabii ki olayın hemen ardından gereken incelemeleri, gerekli tahkikatları zaten olması gerektiği gibi yaptılar. Tabii ki bundan sonrası bağımsız Türk mahkemelerinin alacağı karara, varacağı kanaate bağlıdır." diye konuştu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) medyası ve sosyal medyada, söz konusu olayın "Kürtlere ırkçı bir saldırı olduğu" yönünde asılsız iddialar ortaya atılmıştı.

Olay nasıl yaşandı?

Mersin'in Bozyazı ilçesinde iki aracın karıştığı hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada Irak uyruklu bir kişiyi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlıdan ikisi dün tutuklanmıştı.

Tatil için Irak'ın Erbil kentinden Antalya'ya giden M.M.K, içerisinde ailesinin de bulunduğu otomobille Gözsüzce Mahallesi'nde hasarlı trafik kazasına karışmıştı.

Kazanın ardından M.M.K. ile diğer otomobildeki M.F.O, M.B. ve S.O. arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada darpedilen M.M.K. ambulansla kaldırıldığı Anamur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Güvenlik güçleri, kavgaya karışan M.F.O, M.B. ve S.O'yu kısa sürede yakalamıştı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.F.O. ve M.B, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, S.O. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan M.M.K. de taburcu edilmişti.

"Tamamen adli bir olay"

Valilikten olayla ilgili dün yapılan açıklamada, olayın hasarlı trafik kazasından sonra yaşandığı belirtilerek, şunlar kaydedilmişti:

"Olay trafik kazası nedeniyle yaşanmış olup bazı sosyal medya hesaplarında çarpıtılarak yapılan paylaşımlar asılsızdır, tamamen adli bir olaydır. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alınmış olup adli süreç devam etmektedir. Irak vatandaşı M.M.K. Anamur Devlet Hastanesinde tamamlanan tedavinin ardından taburcu edilmiştir. Büyük bir üzüntü duyduğumuz olayda yaralanan Iraklı şahıs ve ailesi, ilçemizde bizim misafirimizdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan