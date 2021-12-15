Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" oldu - Haberler
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Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" oldu

Erbil Başkonsolosu Karaçay'ın
AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkonsolos Karaçay, AA'nın 2012'den sonra geleneksel hale getirdiği oylamada 825 bin fotoğraf karesi arasından seçilen haber, yaşam ve spor kategorisindeki 64 fotoğrafı inceledi.

Karaçay, haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Karlı yolları "aşı"yorlar", yaşam kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri" ve spor kategorisinde Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı karelerine oy verdi.

Karaçay, oy verdiği karelere ilişkin, "Yaşam ve haber kategorisinde ülkemizde pandemiyle mücadele yürüten fedakar sağlık çalışanlarımızın hayat kurtarma mücadelesi ve aşılama faaliyetleriyle ilgili fotoğrafları seçtim. Spor kategorisinde ise olimpiyat şampiyonu olan milli okçumuzun sevinç anını anlamlı buldum ve takdire şayan gördüğüm için onu tercih ettim." diye konuştu.

Fotoğrafların tamamını incelediğini ve hepsinin de gayet güzel yakalanmış fotoğraflar olduğunu belirten Karaçay, "Bu güzel anları, değerli anları ölümsüz hale getiren fotoğrafçılara da tebriklerimi sunuyorum." dedi.

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AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri

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