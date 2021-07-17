Erbil Başkonsolosluğundan PKK'nın şehit ettiği Türk diplomat Köse'ye ilişkin mesaj Açıklaması

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, başkonsolosluk mensubu Osman Köse'nin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinden sorumlu olanların takipçisi olacaklarını belirtti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, başkonsolosluk mensubu Osman Köse'nin terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesinden sorumlu olanların takipçisi olacaklarını belirtti.

Başkonsolosluğun Twitter hesabından Köse'nin terör örgütü PKK tarafından şehit edilişinin ikinci yılı dolayısıyla yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"PKK terör örgütünün menfur saldırısı sonucu 17 Temmuz 2019 tarihinde şehit edilen Başkonsolosluğumuz mensubu Osman Köse'yi şehadetinin ikinci yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Sorumluların takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da Türk diplomat Köse'ye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Türkmen Bakan, "17 Temmuz 2019'da Erbil'de şehit edilen diplomat şehit Osman Köse'yi rahmet ve saygıyla anıyoruz. Mekanı cennettir inşallah ve ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda PKK'nın silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan