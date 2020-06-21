Erbeyli şehitleri 101'inci yılda anıldı AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 1919 yılında Yunan askerleri tarafından katledilen 72 kişi, Erbeyli Şehitliği'ndeki kendileri için dikilen anıt başında anıldı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 1919 yılında Yunan askerleri tarafından katledilen 72 kişi, Erbeyli Şehitliği'ndeki kendileri için dikilen anıt başında anıldı.

İncirliova Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) İncirliova Şubesi, şehit edilen 72 kişiyi anmak için bugün Erbeyli Şehitliği'nde tören düzenledi. Törene, İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, CHP'li Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Germencik ve İncirliova şubesi temsilcileri, Erbeyli Mahallesi Muhtarı İsmail Akça ve vatandaşlar katıldı. Şehitliğe çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, dualar okundu.

Törende konuşan İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Erginer, "21 Haziran 1919 tarihinde yurdumuzu işgal eden Yunanlılar tarafından şehit edilen Erbeyli şehitlerimizi şehadetlerinin 101'inci yıl dönümde saygı ve rahmetle anıyoruz. Burada, 'Biz vurulduğumuz gün değil unutulduğumuz gün ölürüz' yazmaktadır. Bizler şehitlerimizi ve kahraman efelerimizi asla unutmayacağız" dedi. Tören konuşmanın ardından sona erdi.1919 yılının 20 Haziran gecesi efeler, Yunan karakoluna baskın yaparak zayiat vermiş. Buna misilleme olarak Yunan askerleri tarafından ertesi gün toplanarak 72 kişi şehit edildi. İlçe esnafından 'Eşref Sarı' tarafından 1934 yılında, Yunan askerlerince şehit edilen 72 kişi için Erbeyli Mahallesi'nde anıt yaptırıldı. Yaptırılan bu anıt, milli mücadelenin sembolü haline geldi.

Kaynak: DHA