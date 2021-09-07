Erbay Caddesi'nde Sıcak Asfalt Serim Çalışmalarına Başlandı
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Erbay Caddesi'nde Sıcak Asfalt Serim Çalışmalarına Başlandı

Erbay Caddesi'nde Sıcak Asfalt Serim Çalışmalarına Başlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını titizlikle sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı ilçesinin Erbay Caddesi'nde silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının ardından sıcak asfalt serim çalışmalarına da başladı.

İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını titizlikle sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kapaklı ilçesinin Erbay Caddesi'nde silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasının ardından sıcak asfalt serim çalışmalarına da başladı.

TESKİ ekipleri tarafından hummalı bir çalışma sonucunda altyapısı yenilenen Erbay Caddesi'nde, TREDAŞ ekiplerinin altyapı hatlarının kurulumunun tamamlanması ile geçtiğimiz günlerde beton yol uygulaması gerçekleştirilen caddede, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirilecek.

Yaklaşık olarak 1 hafta sürmesi beklenen çalışmalar kapsamında bahse konu Erbay Caddesi'nde toplamda 2 bin 300 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. 2 kilometre uzunluğa, 9 metre de genişliğe sahip olan yol, ekiplerin çalışması sonucunda modern kullanışlı bir hale getirilecek.

"İl Genelinde Altyapı ve Üstyapı Çalışmalarına Büyük Önem Veriyoruz"

Başlatılan sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Metin Pakdil'den bilgiler alan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "İl genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda altyapı çalışmaları tamamlanan Erbay Caddesi'nde önce silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulaması gerçekleştirdik. Şimdi de sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin, sahada çalışmalarını sürdürüyor. Mümkün olan en kısa sürede çalışmalarımızı tamamlayarak yolu trafiğe açacağız. Yapımını tamamlayacağımız yolun şimdiden halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: Habermetre

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