Erbaş: "Türkiye ve İran'ın Ümmetin İstifadesine Sunacağı Çok İş Var"

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Ayetullah Muhsin Araki ile bir araya gelmesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklamaları

İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki'nin açıklamaları

Dünya Mezhepleri Yakınlaştırma Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri'nin konuşması

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tahran'da İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki ile bir araya geldi.

Başkent Tahran'daki bir otelde gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede bir konuşma yapan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Müslümanlar arası birliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ürdün, Katar ve İran'ı kapsayan 6 günlük bölgesel ziyareti kapsamında bugün Tahran'a gelen Erbaş, İran heyetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

İran Dünya İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhsin Araki de konuşmasında Hazreti Muhammed'in kutlu doğumunun atmosferinde olduklarına işaret etti ve iki ülkenin iş birliği yaparak çok güzel çalışmalara imza atabileceğini söyledi.

İran'ın önde gelen din adamlarından Dünya Mezhepleri Yakınlaştırma Yüksek Konseyi Başkanı Ayetullah Muhammed Ali Tashiri ise konuşmasında iki ülke arasındaki güçlü bağlara işaret ederek bu ülkelerin dünyada İslam için önemli hizmetler yapabileceğini söyledi.