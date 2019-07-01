Erbaş: "(Türkiye Diyanet Vakfı) Ülkemizde ve İslam coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline...

Erbaş: "(Türkiye Diyanet Vakfı) Ülkemizde ve İslam coğrafyasında iyiliğin öncüsü bir kuruluş haline...

- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Video izlenmesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban...

- 2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu tanıtım toplantısı
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın gelişi
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması
Video izlenmesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "2019 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" tanıtım toplantısında konuştu. (1)

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et