Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel

Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

15.03.2020 06:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 06:32
Erbaş'tan, umreden dönen 5300 kişi için 14 gün uyarısı

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, umreden dönen son 5300 kişiyi 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda uyardı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir kul hakkıdır. Lütfen uyalım" dedi.


Kaynak: DHA

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Manşet

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