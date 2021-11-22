Erbaş'tan kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesine ziyaret

ATAŞEHİR, İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden Başak Cengiz'in ailesini ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ali Erbaş, eşi Seher Erbaş ile Cengiz ailesinin Yenimahalle'deki evine giderek, başsağlığı dileklerini iletti.

Başak Cengiz'e Allah'tan rahmet dileyen Erbaş, "Mekanı cennet olsun inşallah. Çok acı bir olay, çok üzüldük. Üzüntünüzü paylaşmak için buradayız. Cenabıhak sabırlar ihsan eylesin. Sadece biz değil, millet olarak çok üzüldük. Cenabıhak hiç kimseye bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Dua edilmesinin ardından Erbaş, aileye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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