Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması" Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Oruçluyken gerektiğinde aşı olmakta bir sakınca yoktur, bu durum orucu bozmaz" "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü...