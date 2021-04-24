Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.
Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medine Sözleşmesi ile temelleri atılan birlikte yaşama tecrübesini dünyaya tanıtan İslam medeniyetidir. Farklı dinden ve ırktan milyonlarca insanı Osmanlı asırlarca barış içerisinde yaşatmıştır. Soykırım iddiası milletimize atılan bir iftiradır, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici