Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak"
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Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak"

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması Fotoğraf çekimi SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısıyla ilgili Sakarya'da açıklamalarda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması

Fotoğraf çekimi SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısıyla ilgili Sakarya'da açıklamalarda bulundu. (2)

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek."

Erbaş: 'Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak'
Erbaş: 'Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak'
Erbaş: 'Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak'
Erbaş: 'Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı saldırılarına tepki Açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan İsrail'in Mescid-i Aksa'yı saldırılarına tepki Açıklaması
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