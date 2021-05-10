Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizde Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması Fotoğraf çekimi SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısıyla ilgili Sakarya'da açıklamalarda bulundu.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın açıklaması
Fotoğraf çekimi SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik son saldırısıyla ilgili Sakarya'da açıklamalarda bulundu. (2)
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Öğle ezanının ardından tüm camilerimizden Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu için salalar okunacak ve dualar edilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz